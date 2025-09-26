Медицинские разработки создают в интересах пациентов, а не экономик, поэтому их стоит вывести из-под санкцией, как и космические исследования, считает профессор РАН

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Медико-биологические технологии и разработки создаются в интересах пациентов, а не в интересах экономик. Поэтому властям всех стран необходимо вывести их из-под санкций, как это уже сделано в сфере космических исследований, сказал журналистам профессор, академик РАН Михаил Угрюмов.

"Есть некое балансирование между конкуренцией и сотрудничеством при разработке разных технологий. Особенно важно это при разработке медико-биологических технологий. Потому что это делается в интересах больного, а не в интересах "карманов", которые нужно набить деньгами. У врачей и больных нет национальности, и в глобализации должно быть развитие медицины во благо человека. Необходимо вывести разработку медико-биологических технологий из-под санкций - так, как уже выведены, например, космические исследования", - сказал эксперт.

Идеи гуманизма должны абсолютно доминировать в медицине и исследовательских работах, добавил Угрюмов.