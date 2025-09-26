Стелу защитникам Донбасса в Мариуполе планируют открыть ко Дню Победы

Памятник будет напоминать огромный якорь или маяк

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Срок завершения строительства стрелы защитникам Донбасса в Мариуполе перенесли на следующий год из-за необходимости дополнительного проектирования, сообщил ТАСС заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

В июне Овсиенко сообщил ТАСС, что стелу намерены закончить до конца ноября этого года.

"Это стела на крутом берегу, которая сама по себе высотой 55 м - это самый высокий объект, который мы проектировали в своей мемориальной деятельности, поэтому мы очень внимательно подходим к этапу проектирования и рассчитываем, что, по крайней мере наши планы выстроены таким образом, чтобы к маю следующего года мы могли торжественно открыть этот мемориал", - сказал Овсиенко.

Он добавил, что в ходе проведения работ возникла необходимость дополнительного проектирования, которое сейчас ведется. "Это грандиозный проект, мы его реализуем с гордостью и думаем, что это будет повод для гордости и для всех остальных", - заключил собеседник агентства.

Стела будет напоминать огромный якорь или маяк. Она расположится в Приморском парке. Памятник посвятят освободителям Донбасса. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.