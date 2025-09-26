Как добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, заморозки наблюдались в Клину, Новом Иерусалиме и Волоколамске

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минувшая ночь вновь стала самой холодной с начала календарной осени в Москве после установленного антирекорда днем ранее. В Подмосковье наблюдались заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Вышедшее на свой максимум арктическое вторжение второй день подряд опускает ночную температуру в столице до самых низких, с начала календарной осени, значений. Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил плюс 2,9 градуса, до этого в "холодных" лидерах сентября был день вчерашний, с результатом плюс 5,8 градуса", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Как добавил Леус, заморозки наблюдались в Клину, Новом Иерусалиме и Волоколамске. Температура на уровне ноля градусов была зафиксирована на метеостанции Подмосковная, которая находится менее чем в 30 км от ВДНХ.

"Наблюдались заморозки и в других регионах Центрального федерального округа. Их отметили метеостанции Смоленской, Тверской и Брянской областей. Наблюдались заморозки и на территории Северо-Западного федерального округа, в Псковской и Новгородской областях", - написал он.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 сентября стала самой холодной с начала климатической осени в Москве и Санкт-Петербурге.