26 сентября, 08:21

Божену Рынску оштрафовали за унижение по национальному признаку

Журналистка должна выплатить 20 тыс. рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил административное наказание журналистке Божене Рынске за унижение человеческого достоинства по национальному признаку в размере 20 тыс. рублей. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил Малашенко Б. Л. признать виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") и назначить штраф в размере 20 тыс. рублей", - сказано в судебном постановлении.

Согласно материалам дела, Рынска в интервью, размещенном в сети Интернет, в своих высказываниях целенаправленно унижает группу людей за то, что они русские.

В результате проверки ЦПЭ ГУ МВД России была выявлена речь экстремистского содержания, направленная на унижение группы лиц за их национальность.

Рынска на судебное заседание не пришла. 

