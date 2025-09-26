Глава республики: российский буддийский университет откроется в Туве в октябре

В программе университета будут философия буддизма, иконография и медицина

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский буддийский университет при крупнейшем в России монастыре "Тубтен Шедруб Линг" откроется в Туве в октябре 2025 года. Уже получена образовательная лицензия, сообщил ТАСС в кулуарах III Международного буддийского форума глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Буддийское просвещение и образование для нашей республики имеет большое значение. При монастыре "Тубтен Шедруб Линг" уже открыт Учебный центр духовного образования для школьников. А в октябре этого года торжественно при этом же монастыре откроется Российский буддийский университет", - сообщил Ховалыг.

По словам главы Тувы, образовательная лицензия университетом уже получена, и ведется набор обучающихся. В программе университета: философия буддизма, иконография и медицина.

Монастырский комплекс "Тубтен Шедруб Линг" (тиб. "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни") был открыт в 2023 году. Это крупнейшее в России буддистское культовое сооружение и первое, открытое в Туве с 1930-х годов. В "Тубтен Шедруб Линге" хранится важная для буддистов реликвия - частица мощей "Шарира тела Сугаты", которая помещена в области сердца статуи Будды Шакьямуни. Схожие по уникальности реликвии хранятся сейчас только в единичных монастырях Тибета и Индии. В 2024 году во время своего визита в Туву монастырь посетил президент России Владимир Путин.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.