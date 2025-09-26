Председатель Совета Федерации отметила, что регион демонстрирует достойные темпы экономического роста, сохраняет положительную динамику промышленного и сельскохозяйственного производства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Рязанской области с днем образования региона. Поздравление было направлено в адрес губернатора региона Павла Малкова и председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина.

"Поздравляю вас и всех жителей области с Днем образования Рязанской области. Рязанская земля - край непростой судьбы, неразрывно связанной с ключевыми этапами становления и развития нашего государства. Жители региона хранят народные промыслы и ремесла, бережно относятся к уникальным природным богатствам - заповедным вековым лесам, полноводным рекам и кристальным озерам. Они свято чтут память своих земляков, настоящих героев, прославивших Родину подвигами в ходе сражений за ее независимость и целостность, уважают тех, кто упорным трудом внес большой вклад в решение общенациональных задач, укрепление и процветание России", - говорится в тексте поздравления.

По словам Матвиенко, регион демонстрирует достойные темпы экономического роста, сохраняет положительную динамику промышленного и сельскохозяйственного производства. Модернизируется социально значимая инфраструктура, благоустраиваются городские и сельские поселения, создаются условия для творческой деятельности и занятий спортом. "Особое внимание уделяется сохранению археологических и архитектурных памятников. Рязанская область стала одним из участников пилотного проекта в рамках разрабатываемой по поручению Президента Российской Федерации долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия. Уверена, что органы государственной власти региона и в дальнейшем будут способствовать наращиванию его индустриального потенциала, повышению уровня жизни людей", - говорится в поздравлении председателя Совета Федерации.