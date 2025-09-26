В этом году дирекция получила 90 тыс. заявок, что стало рекордом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Организаторы национального конкурса красоты "Мисс Россия", который стартовал 15 сентября, впервые организуют экскурсию для всех участниц по Москве, в частности, девушки посетят Третьяковскую галерею. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Конкурс "Мисс Россия - 2025" стартовал 15 сентября и продлится до 4 октября. В этому году дирекция получила рекордное количество заявок - их число достигло 90 тыс. За титул будут бороться девушки из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Республики Саха (Якутия), Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Беляк утвердительно ответила на вопрос ТАСС о том, планируются ли в этом году внеконкурсные мероприятия для участниц и зрителей. "Каждый год мы стараемся наполнить программу девушек какими-то интересными событиями. И в этом году решили, что мы обязательно должны отвезти девушек на экскурсию по Москве, потому что многие из них приезжают из регионов, и буквально второй раз они оказались в Москве, и ничего не знают. То, что нам кажется привычным, для них это "вау", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что столицу хочется показать в полной красе. "Еще у нас задумана экскурсия в Третьяковскую галерею. Хотим конкурсанткам показать шедевры галереи, чтобы девушка, которая приехала из далекого своего города, побывала и увидела это своими глазами, и чтобы немножко повысить ее культурный уровень. Нам кажется, что это важно. И, конечно, у них будет множество мероприятий, встреч с "Мисс Россия" прошлых лет", - поделилась планами Беляк.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.

В 2024 году титул Мисс Россия завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".