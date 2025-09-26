В Приморье прокуратура через суд вернула муниципалитету участок на острове

Проверка установила, что в 2020 году администрация ЗАТО города Фокино действовала в интересах предпринимателя, за два дня сформировав земельный участок, изменив вид его разрешенного использования и предоставив в аренду без проведения торгов

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура через суд вернула муниципалитету земельный участок площадью 6 тыс. га на острове Путятина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Проверка прокуратуры установила, что в 2020 году администрация ЗАТО г. Фокино действовала в интересах предпринимателя. В то время как обычные граждане годами не могли оформить участки для сельского хозяйства на острове, для предпринимателя администрация за два дня сформировала земельный участок, изменила вид его разрешенного использования и предоставила в аренду без проведения торгов. В дальнейшем муниципалитет попытался легализовать сделку, организовав аукцион. Размер задатка был установлен в сумме арендной платы за 10 лет, что составляло 1 000% от начальной цены лота и исключало возможность участия других претендентов, - говорится в сообщении. - Прокуратура расценила эти действия как недобросовестный сговор, направленный на предоставление предпринимателю незаконного преимущества".

Прокурор края предъявил в суд иск о признании аукциона и договора аренды земельного участка недействительными. Арбитражный суд Приморского края согласился с доводами прокурора, признал торги и сделку недействительным и истребовал земельный участок в публичную собственность.

Вопросы вступления и исполнения судебного решения находятся на контроле надзорного ведомства.