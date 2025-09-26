В Югре ведущие традиционный образ жизни народы получат выплаты при рождении детей

Они будут получать 20 тыс. рублей на каждого родившегося ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 сентября. /ТАСС/. Дума Ханты-Мансийского автономного округа одобрила принятие новых мер поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционную хозяйственную деятельность в Югре - теперь они будут получать 20 тыс. рублей на каждого родившегося ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

В Югре проживают более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,7 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"Мы распространяем право на получение единовременного пособия при рождении детей гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности", - приводятся в сообщении слова председателя думы Югры Бориса Хохрякова.

Такое решение позволит дополнительно поддержать порядка 200 человек. Они будут получать 20 тыс. рублей на каждого родившегося ребенка. Кроме того, теперь в Югре представители коренных малочисленных народов Севера получили право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с ведением традиционной хозяйственной деятельности.