Лису, которую неоднократно встречали жители в центре Москвы, отвезли в Подмосковье

По согласованию с департаментом природопользования лису выпустили в лесопарковой зоне, вдали от жилых домов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Лису, которую несколько раз видели гуляющей в Зарядье и возле Кремлевской набережной, отвезли в Подмосковье. Сотрудники отдела спасения Московского зоопарка и отряд "Спасрезерв" смогли поймать зверя в районе Храма Христа спасителя, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Специалисты осмотрели животное, это оказалась молодая лиса 2025 года рождения. По согласованию с департаментом природопользования лису выпустили в Подмосковье, в лесопарковой зоне, вдали от жилых домов", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В конце сентября на горячую линию столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды стали поступать многочисленные заявки от жителей Москвы о лисе в центре города. Ее неоднократно видели в парке Зарядье, а также возле Кремлевской набережной. Отмечается, что скорее всего, лиса жила в одном из столичных парков и пришла в центр города. В ночное время эти животные перемещаются по городу на довольно большие расстояния.

С наступлением холодов их потенциальная добыча - грызуны и некрупные птицы - селятся вблизи жилых домов, в поисках тепла, поэтому и лисы могут перебираться в оживленные кварталы. "Если вы встретили лису, не подходите к ней близко и тем более не подкармливайте ее", - заключается в сообщении.