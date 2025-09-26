Хотя за участие в боевых действиях платят "неплохие деньги", риски на Украине кратно выше, чем в колониальных войнах в Африке, отметил Борис Рожин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Иностранные наемники, воюющие на Украине, несут потери, которые являются самыми высокими за все современные войны последних десятилетий. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Борис Рожин.

"В этой среде, где вращаются наемники, отношение к этой войне достаточно сложное, потому что потери высокие", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что, хотя за участие в боевых действиях платят "неплохие деньги" - от 1 500 до 2 500 долларов США в месяц, риски на Украине кратно выше, чем в колониальных войнах в Африке или при выполнении других задач в иных регионах.

Рожин добавил, что существенные потери среди наемников подтверждаются как официальными сводками Минобороны РФ, так и докладами официальных лиц, которые называли конкретные цифры убитых. "Это те, которые только подтверждены официально. Сколько их там на самом деле было уничтожено, наверное, только после войны узнаем. Но эта цифра в любом случае значительная", - заключил он.