Большинство населения (82%) уверено, что президент хорошо выполняет свою работу на посту главы государства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 81%, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 21 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 81% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (82% - плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (без изменений). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (минус 3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (плюс 2 п.п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 10% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п.п.).