Беседу по иску к главе Совета судей России Момотову перенесли на 30 сентября

Она пройдет в 10:00 мск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы перенес на 30 сентября беседу по иску Генеральной прокуратуры об изъятии активов председателя Совета судей РФ, судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, следует из картотеки суда.

"Назначена беседа на 10:00 30 сентября", - говорится в материалах. Ранее беседа была назначена на 24 октября.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньона Марченко.

Момотов является судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ. В декабре 2022 года переизбран на новый срок.