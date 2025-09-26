В Москве фонтаны начали готовить к завершению сезона

Зимой фонтаны проверят и при необходимости обновят оборудование, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных фонтанов к завершению сезона, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В ближайшее время будем завершать сезон работы фонтанов. После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно шесть дней. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

"Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - добавил заммэра.

Зимой фонтаны проверят и при необходимости обновят оборудование, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.