Статья

Участники СВО присоединяются к национальному чемпионату "Абилимпикс"

Участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который пройдет в Москве уже через месяц — с 30 октября по 2 ноября, — примут более 1 тыс. человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что мероприятия чемпионата посетят более 15 тыс. гостей. При этом впервые в рамках чемпионата пройдут соревнования среди ветеранов специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

Участники чемпионата "Абилимпикс" © Пресс-служба ИРПО

Это ежегодное мероприятие, оно проводится среди победителей региональных чемпионатов, занявших первое место по соответствующей компетенции и категории. Основной целью является мотивация к получению профессионального образования, содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Среди участников — люди с инвалидностью и ОВЗ в категориях: "школьники", "студенты", "специалисты".

В этом году чемпионат пройдет под девизом "Нет предела — действуй смело!" по 50 основным компетенциям из 18 сфер экономики. 48 из них будут размещены на основной площадке — в учебно-выставочном комплексе "Тимирязев центр", 2 компетенции — на дополнительных площадках столицы.

Новый уровень

"Впервые в рамках национального чемпионата "Абилимпикс" пройдут соревнования среди участников специальной военной операции по 15 востребованным компетенциям", — рассказывает руководитель национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева. По ее словам, участие ветеранов СВО в таком масштабном мероприятии важно не только для самих участников, но и для всей страны. "Оно подчеркивает необходимость предоставления для участников СВО полноценной возможности реализации их трудового потенциала. Высокий уровень их вовлеченности и способность бывших военнослужащих достигать успехов в гражданских профессиях позволяют расширить для них спектр трудовых возможностей и привлечь внимание компаний к найму профессионально подготовленных кадров", — отметила Макеева.

В финальных соревнованиях по профессиональному мастерству среди участников СВО примут участие 79 финалистов из 38 российских регионов.

По словам проректора Института развития профессионального образования Надежды Малкиной, главная цель — сделать так, чтобы профессиональные победы ветеранов СВО стали стартом их яркой карьеры, распахнули для них двери, ведущие к новым возможностям. "На площадках чемпионата в Казани мы стали свидетелями того, как стойкость и воля к победе превращаются в профессиональное мастерство, востребованное в самых важных сферах экономики нашей страны", — отметила она.

"Институт развития профессионального образования гордится тем, что выступает федеральным оператором этого уникального проекта, где каждое достижение участников — это шаг к новой вершине, к личному успеху и общему развитию страны", — сказала собеседница агентства. Она выразила уверенность, что достижения ветеранов СВО станут настоящим источником вдохновения — "для их товарищей по службе, для всех участников чемпионата и для всей нашей страны, которая гордится ими и верит в их будущее".

Шаг к новой вершине

В рамках национального чемпионата "Абилимпикс" запланировано проведение открытых соревнований с представителями дружественных стран по восьми основным компетенциям, а также проведение "Фестиваля возможностей" для людей с тяжелыми и/или множественными нарушениями развития, "Фестиваля знакомства с профессией" для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Впервые пройдет "Фестиваль региональных компетенций" — на нем будет продемонстрирован этнокультурный колорит регионов России, в том числе мастер-классы национальной кухни.

Предварительное число участников чемпионата "Абилимпикс" — более 1 тыс. человек, добровольцев — 500 человек, общее количество гостей — не менее 15 тыс. Осуществлять судейство будут 289 экспертов из 54 регионов. "Это преподаватели учебных заведений, мастера производственного обучения, специалисты предприятий-работодателей и общественных организаций — профессионалы своего дела. Представители работодателей также активно участвуют в чемпионатах в качестве оценивающих и независимых экспертов, определяя востребованность конкретных специальностей и выявляя кандидатов для последующего трудоустройства", — рассказала Макеева.

"Для обеспечения участия людей с различными видами нозологий в чемпионате формируется необходимая инфраструктура: используются пандусы, лифты, поручни, предусмотрены зоны отдыха и пункты медицинской помощи, организованы специальные технические средства для тифлокомментирования. Площадки чемпионата обеспечены переводчиками русского жестового языка, присутствуют необходимые экранные интерфейсы и тактильные навигационные схемы", — пояснила она.

Уровень трудоустройства участников чемпионатов "Абилимпикс" составляет 93,4%. Более 3 тыс. партнеров-работодателей сопровождают и трудоустраивают участников движения "Абилимпикс". В качестве одного из примеров успешной карьеры можно привести Александра Тамочкина.

Впервые он принял участие в региональном этапе "Абилимпикса" в 2021 году. Он пробовал силы в "Дизайне персонажей / Анимации", а уже год спустя завоевал второе место как студийный фотограф. Вскоре его творческие видеоролики про берестяные грамоты и Федоровский театр принесли ему выход в полуфинал всероссийского конкурса "Вместе на карте возможностей".

Сейчас он работает оператором на телеканале "Япервый" в Ярославле — снимает и монтирует видео. Например, он участвовал в трансляции запуска ракеты на Байконуре.

Как рассказал ТАСС сам Тамочкин, "Абилимпикс" открыл ему двери к новым возможностям и позволил увидеть, что все возможно.

По словам руководителя национального центра "Абилимпикс", они стремятся к расширению взаимодействия с крупными предприятиями для трудоустройства участников чемпионатов. "Эти шаги позволят двигаться дальше, укреплять статус движения и способствовать дальнейшему росту профессиональной активности среди людей с ограниченными возможностями здоровья, а также подчеркивая, что нет ограничений ни в чем — главное, мечтать и действовать, а движение "Абилимпикс" поможет в этом", — заключила Макеева.

С момента старта чемпионата, 2015 года, количество участников соревнований возросло с 254 до 150 тыс. человек, количество соревновательных компетенций — с 29 до 224, а число субъектов РФ, в которых они проводятся, — с 29 до 89 регионов.