В ОК стартовали просветительские проекты "Духовные тропы"

На виртуальных экскурсиях пользователи соцсети смогут увидеть храмы и монастыри, а также узнать истории святых и реликвий этих мест

"Одноклассники" запустили проекты "Духовные тропы" для пользователей соцсети.

Первый проект "Духовные тропы Золотого кольца" создан совместно с журналом "Фома" и включает в себя серию из восьми экскурсий. Проект позволит посетить такие святыни, как Сергиев Посад, Ярославль, Суздаль, Владимир, Кострома и другие города. На виртуальных экскурсиях у пользователей ОК будет возможность увидеть храмы и монастыри, узнать истории святых и реликвий этих мест.

Гидом для зрителей стал диктор, телерадиоведущий и ведущий подкастов журнала "Фома" Александр Ананьев.

Второй проект - "Духовные тропы" - "Одноклассники" реализуют совместно с "Открытой Россией". Он объединяет экспедицию по святым местам Калужской области для авторов ОК и онлайн-марафон для пользователей соцсети.

Кроме того, авторы-путешественники ОК Ирина Макарова, Андрей Василисков, Анна и Эдуард Клишины будут посещать монастыри, общаться с представителями епархии и в режиме реального времени создавать контент для аудитории, в котором поделятся опытом и знаниями.

Авторы и пользователи ОК также смогут рассказать свои истории о святых местах в рамках онлайн-марафона. Для этого необходимо разместить публикацию в удобном формате с хештегом проекта до 6 октября.