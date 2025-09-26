В Москве в октябре состоится Международный форум "IPQuorum. Музыка"

Ожидается, что мероприятия посетят более 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный форум "IPQuorum. Музыка", посвященный влиянию искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий на музыку и экономику индустрии, а также правовое регулирование в данной сфере, состоится в Москве с 15 по 16 октября текущего года. Об этом сообщил оргкомитет форума.

"Этой осенью Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности, Российский музыкальный союз и коммуникационный бренд IPQuorum совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP проведут форум "IPQuorum. Музыка", на котором свыше 110 экспертов из более чем 10 стран обсудят, как ИИ и цифровые технологии меняют музыку и экономику индустрии, а также правовое регулирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия форума пройдут в пяти локациях Москвы: в МГТУ имени Н. Э. Баумана, в МГК имени П. И. Чайковского, в Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, в пространствах Российского музыкального союза и "АКИ.лаб". Они будут организованы в рамках четырех треков: "Творчество", "Влияние", "Деньги" и "Технологии".

Программа форума охватит весь цикл креативной экономики - от производства контента через взаимоотношения с издателями и платформами до коммерциализации творческого продукта, которая неразрывно связана с инструментами автоматизации, пояснили в оргкомитете форума. Ожидается, что мероприятия форума посетят более 1,5 тыс. человек.

"Музыка всегда была "модельной" индустрией для сферы интеллектуальной собственности. Именно в связи с развитием технологий записи и воспроизведения звука формировались институты авторского права. Сегодня мы стоим на пороге культурной и экономической революции, связанной с нейросетями и праву пора ответить на этот вызов", - сказал председатель РЦИС Андрей Кричевский, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь, генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий отметил, что если творческому сословию не удастся отстоять свою позицию в диалоге с индустрией ИИ, история человеческой культуры может завершиться. "Продукция нейросетей будет год от года становиться все более качественной и менее отличимой от творчества человека. Однако она не перестает от этого быть усредненной и лишенной субъективного содержания", - добавил Клевицкий, чьи слова цитирует оргкомитет форума.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Международного форума "IPQuorum. Музыка".