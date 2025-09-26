Комплекс создан в 1967 году в 7 км от Красного Луча на месте оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Танк Т-72 появится среди экспонатов обновленного мемориального комплекса на реке Миус в ЛНР, посвященный подвигу защитников Донбасса в годы Великой Отечественной войны, открытие которого ожидается в конце октября. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

"Мемориал будет открыт до конца октября. Строительные работы там все закончены. Мы ожидаем прибытия одного экспоната - это танк Т-72. Он уже выделен Министерством обороны, уже проходит так называемое охолащивание. По готовности он будет доставлен на мемориал. Мы предполагаем, что он своим ходом зайдет на постамент", - сказал он.

По словам Овсиенко, торжественное открытие ожидается в годовщину начала обороны этого рубежа во время Великой Отечественной войны, которая продлилась 260 дней. "У нас символично 260 ступеней на этом мемориале, символы присутствую, думаю, что до конца октября мы его благополучно откроем", - добавил собеседник агентства.

Мемориальный комплекс на реке Миус - музей под открытым небом - создан в 1967 году в 7 км от Красного Луча на месте оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны. Здесь восемь с половиной месяцев держали оборону 383-я, 395-я шахтерские дивизии. Это первое сооружение такого рода в Донбассе. На территории музея располагаются: памятник-монумент шахтерам, лестница героев, площадь парадов, музей, сад Победы, амфитеатр под открытым небом, а также батарея пушек и танк Т-34.

Восстановление мемориалов Российское военно-историческое общество выполняет по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.