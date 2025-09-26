Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг допустил отключения газа из-за проблем с объединенной газотранспортной системой и с хранилищами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Зима для украинцев будет очень сложной, считает глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Зима будет очень сложной, газа у нас мало. В квартирах будет плюс 12-14 градусов в отопительный сезон", - приводит его слова издание "Инсайдер".

Эксперт также отметил, что, возможно, будут отключения газа, поскольку существуют проблемы с объединенной газотранспортной системой и с газовыми хранилищами. В своем "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Попенко также написал, каким городам стоит готовиться к проблемам с электричеством зимой. Это подконтрольные Киеву Запорожье и Херсон, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков, Чернигов.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах газа 13,2 млрд кубометров. По состоянию на 5 сентября было накоплено 11,4 млрд куб. м. Однако остается целый ряд рисков, в частности в прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь имеющийся газ, кроме того, уже в прошлую зиму вводилось снижение потребления газа для ряда промышленных предприятий. Помимо этого, из запланированных на этот год 13,2 млрд куб. м около 2 млрд - не украинский газ, о чем официальные лица говорить не спешат. Так, по состоянию на 28 июля в общем объеме газа в хранилищах находилось 1,89 млрд куб. м в режиме так называемого "таможенного склада". Это означает, что владельцы газа могут в любой момент забрать его с хранения.

Проблема газового дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.