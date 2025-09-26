Ветераны СВО и члены их семей смогут получать помощь в приоритетном порядке

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Современный медицинский центр открылся в Кемерове, в приоритетном порядке здесь смогут получать помощь ветераны СВО и члены их семей. По данным пресс-службы правительства Кемеровской области, это крупнейший в Сибири многофункциональный клинический госпиталь.

"В клинике сильные кадры и большой опыт в использовании передовых медицинских технологий. <...> Здесь есть медицинские услуги, за которыми кузбассовцы раньше ездили в другие регионы. Сейчас практически весь необходимый спектр услуг бесплатно можно получать здесь", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Ильи Середюка.

Уточняется, что пятиэтажный клинический госпиталь создан на средства частного капитала. В видеообращении статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила важность появления такого современного медцентра. Госпиталь оснащен современным оборудованием и укомплектован врачами высшей категории. По программе ОМС пациенты смогут получать здесь консультации по направлениям: клиническая лабораторная диагностика, колопроктология, рентгенология, травматология и ортопедия, урология, хирургия, эндоскопия, нефрология, анестезиология и реаниматология.

Кроме этого, по нацпроекту "Семья" в госпитале будет реализована программа "Мужской фактор бесплодия" - мужчины смогут пройти полный комплекс обследований, в том числе для подготовки к ЭКО. Также планируется открыть диагностический центр "замкнутого цикла", где будут доступны рентгенологические и маммографические обследования, УЗИ, ангиография, компьютерная и магнитно-резонансная томография.