Кабмин выделит 681 млн рублей на строительство школы в Иркутской области

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит 681 млн рублей на строительство школы в городе Братске Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина.

"В 2025 году на продолжение строительства школы в Братске будет выделен 681 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Школа рассчитана на 1 275 мест - это один из самых больших учебных центров в регионе. Финансирование поможет достичь технической готовности объекта в 30% к концу года.

"Окончание строительства запланировано на 2027 год. В новой школе, помимо классов, разместятся актовый и физкультурный залы, а также уличное спортивное ядро", - уточнили в правительстве.

Средства выделят в рамках госпрограммы "Развитие образования".