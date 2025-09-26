Кабмин выделит 681 млн рублей на строительство школы в Иркутской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит 681 млн рублей на строительство школы в городе Братске Иркутской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году на продолжение строительства школы в Братске будет выделен 681 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Школа рассчитана на 1 275 мест - это один из самых больших учебных центров в регионе. Финансирование поможет достичь технической готовности объекта в 30% к концу года.
"Окончание строительства запланировано на 2027 год. В новой школе, помимо классов, разместятся актовый и физкультурный залы, а также уличное спортивное ядро", - уточнили в правительстве.
Средства выделят в рамках госпрограммы "Развитие образования".