Более 140 тыс. жителей Курской и Белгородской областей получили помощь от РКК

Пострадавшим было направлено более 600 млн рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 140 тыс. жителей Курской и Белгородской областей получили помощь от Российского Красного Креста (РКК) с начала украинского кризиса. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

"С начала украинского кризиса нашу поддержку получили более 140 тысяч жителей Курской и Белгородской областей. Некоторые люди обращались не один раз, и мы помогали комплексно и регулярно. Всего на помощь пострадавшим было направлено более 600 миллионов рублей", - говорится в публикации.

Также отмечено, что в августе 2024 года Курское региональное отделение РКК столкнулось с большим потоком беженцев из-за ЧС в Курской области. "Часто люди приезжали без вещей, одежды, документов из разрушенных и сгоревших домов. Многим было негде жить", - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что с августа 2024 года РКК помог установить судьбу более 2,9 тыс. человек в Курской области.