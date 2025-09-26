Театр Армии готовит телевизионный проект о жизни участников СВО

Проект станет результатом совместной работы с телекомпанией "Вид"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) разрабатывает телевизионный проект, посвященный участникам специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Множество инициатив мы посвящаем нашим героям и защитникам, участникам специальной военной операции и тем, кто уже вернулся домой. В новой большой работе, телевизионном проекте, который сейчас активно разрабатываем, будем рассказывать о наших бойцах, о том, как они возвращаются домой и чем занимаются в мирной жизни", - привели в пресс-службе слова главного режиссера народного артиста РФ Александра Лазарева.

В театре отметили, что проект станет результатом совместной работы с телекомпанией "Вид".

Ранее директор ЦАТРА Милена Авимская в беседе с ТАСС заявила, что российским театрам нужно уделять больше внимания ситуации в стране, удовлетворять интересы и активнее участвовать в жизни бойцов специальной военной операции.