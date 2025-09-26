В Москве проведут реставрацию Оранжевой дачи

Работы включают в себя укрепление фундамента, усиление кладки стен, замену кровли, ремонт фасада и внутренних помещений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Двухэтажную постройку Оранжевой дачи, также известной как Померанцевая оранжерея, восстановят в рамках реставрационных работ в Москве. Здание стало победителем открытого конкурса на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Померанцевая оранжерея, входящая в архитектурный ансамбль усадьбы Кузьминки, возведена в начале XIX века. Она была предназначена для выращивания экзотических растений и цитрусов - померанцев, апельсинов, лимонов, - а затем перестроена под дачи. Длительное время здание не использовалось и сейчас требует масштабной реставрации. По итогам конкурсной процедуры с подрядчиком заключен контракт на сумму более 300 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

По его словам, работы включают в себя укрепление фундамента, усиление кладки стен, замену кровли, ремонт фасада и внутренних помещений. Также при реставрации будут заменены двери, оконные блоки, здание оснастят современными инженерными системами. Реставрацию планируется завершить осенью 2026 года.

Померанцевая оранжерея - это двухэтажная постройка в стиле русского ампира. После окончания работ в нее вернется деревянная двухъярусная египетская люстра с подсвечниками в виде цветов лотоса, которую демонтировали в 2020 году.