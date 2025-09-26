В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. детей поставили вакцину от гриппа в Московской области в рамках осенней прививочной кампании. Всего в этом сезоне планируется привить около 1,1 млн несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тыс. детей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что для вакцинации как детского, так и взрослого населения в регионе используют современные и безопасные вакцины.

Родителям напомнили, что для вакцинации их детей от гриппа необходимо записаться на прием к врачу через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. Перед прививкой педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщал, что в этом сезоне в регионе планируется привить от гриппа около 1,1 млн детей.