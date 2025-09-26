В парках Подмосковья в октябре пройдут выездные вакцинации животных

Регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, а установка чипа оплачивается отдельно по доступной цене

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мобильные пункты ветеринарной службы Московской области в октябре будут дежурить в 52 парках региона. В них владельцы питомцев могут провести вакцинацию и чипирование животного, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Несмотря на осеннюю погоду, в парках Московской области продолжают работу мобильные пункты государственной ветеринарной службы Подмосковья. В октябре в 52 парках региона пройдут выездные мероприятия, где владельцы смогут поставить питомцев на учет в Реестр домашних животных Московской области, провести чипирование и вакцинировать от бешенства препаратом "Рабикан". Удобный формат позволяет пройти необходимые процедуры во время прогулки без предварительной записи в ветклинику", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что вакцинация является надежным способом профилактики вирусных болезней животных, а регистрация животного с установкой микрочипа помогает быстро вернуть потерявшегося питомца и подтвердить право собственности. Каждый чип содержит уникальный код, связанный в системе с контактами владельца. Это требование обязательно для собак старше трех месяцев - их необходимо ставить на учет.

Уточняется, что регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, а установка чипа оплачивается отдельно по доступной цене.