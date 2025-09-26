Гунба: марафон "Знание. Первые" открывает для молодежи Абхазии новые возможности

Марафон служит укреплению образовательных и культурных связей с Россией, отметил президент республики

СУХУМ 26 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба приветствовал участников просветительского марафона "Знание. Первые", который впервые проходит в Абхазии, марафон открывает для абхазской молодежи новые возможности, заявил глава республики.

"Сегодня в Абхазии проходит важное событие - впервые наша страна принимает просветительский марафон "Знание. Первые". Сегодняшний марафон, который посвящен 80-летию атомной промышленности, можно назвать совместным образовательным проектом Абхазии и России. Он открывает для нашей молодежи новые возможности", - сказал президент. Он отметил, что "сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди понимали: именно они - носители энергии будущего". "Я искренне рад, что молодые граждане Абхазии получили возможность участвовать в марафоне, слушать лекции и общаться с выдающимися учеными, деятелями культуры и спорта, предпринимателями", - добавил он.

По словам Гунбы, то, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично, "ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки, и это часть нашей общей истории".

Президент отметил, что уже сегодня в школах Абхазии открываются атомклассы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными, создателями новой реальности. Он также сообщил, что делегация Абхазии из 30 человек принимает участие в марафоне "Знание. Первые", который открывается в Москве, и выразил благодарность обществу "Знание" за приглашение молодых соотечественников для участия в таком престижном образовательном форуме.

Гунба также поблагодарил общество "Знание" и госкорпорацию "Росатом" за проведение марафона в Абхазии, который "несомненно служит укреплению образовательных и культурных связей с Россией", и пожелал всем участникам интересных встреч, полезных знаний и новых открытий.

Впервые площадкой марафона "Знание. Первые" стал город за рубежом.