В Подмосковье сумма штрафов за нарушение выгула собак превысила 500 тыс. рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сумма штрафов за нарушение правил выгула домашних животных в Московской области с начала года составила более 500 тыс. рублей. Всего владельцам питомцев оформили более 360 административных постановлений о нарушении действующего в регионе законодательства, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С начала года в Московской области в отношении владельцев домашних животных оформлено 361 административное постановление за нарушение правил выгула питомцев. Общая сумма штрафов превысила 500 тыс. рублей. Контрольно-надзорные мероприятия в общественных местах, парках, на площадках для выгула регулярно проводят государственные ветеринарные инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выгуливать питомцев разрешено только в специально отведенных для этого местах, не допускается нахождение собак на территории образовательных и дошкольных учреждений, детских и спортивных площадок, в общественных местах без владельца. При выгуле для всех собак необходимо использовать поводок, а для особей выше 25 см в холке - обязателен и намордник. Также хозяевам необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности.

"Соблюдение правил выгула домашних животных обеспечивает безопасность граждан и других питомцев. Мы продолжаем проводить профилактическую работу и разъяснять владельцам требования к содержанию. При первичном нарушении - выносится предупреждение, но, если случай повторный или происходит систематически - наступает административная ответственность. Для граждан - это штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей", - привели в материале слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных.