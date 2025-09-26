Форум способствует укреплению межконфессионального и межнационального диалога, мира и согласия в обществе, отметил председатель Госдумы

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Третий международный буддийский форум поспособствует укреплению межконфессионального и межнационального диалога и расширению международного гуманитарного сотрудничества. Об этом говорится в приветственном послании председателя Государственной думы Вячеслава Володина к участникам форума, которое зачитал на официальном открытии форума заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

"Вам предстоит всесторонне обсудить темы, связанные с сохранением буддийского наследия и культуры, а также философии и практики одной из древнейших мировых религий, обменяться мнениями по вопросам защиты духовно-нравственных ценностей в условиях современных глобальных вызовов. Форум способствует укреплению межконфессионального и межнационального диалога, мира и согласия в обществе, расширению международного гуманитарного сотрудничества, реализации социально значимых проектов", - процитировал Кара-оол Володина.

Володин отметил, что в форуме принимают участие представители различных школ и направлений буддизма из более 30 стран.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

