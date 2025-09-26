В Калининграде обезвредили фугасную авиабомбу времен ВОВ

Боеприпас завезли на территорию одного из предприятий вместе с грунтом

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Стокилограммовую фугасную авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной обезвредили в Калининграде на одном из предприятий. Мощный боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, завезли на территорию производственной площадки вместе с грунтом, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"На месте опасной находки на улице Дюнной областного центра работали специалисты Невского спасательного центра и калининградского поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС России. Они идентифицировали боеприпас как фугасную авиабомбу ФАБ-100 советского производства времен Великой Отечественной войны. На предприятие ее завезли с грунтом", - рассказали в пресс-службе.

После осмотра бомбу решили вывезти на военный полигон. Там боеприпас уничтожили, уточнили в ведомстве.

По данным регионального главка МЧС, с начала 2025 года на территории современной Калининградской области, где в начале 1945 года шли ожесточенные бои, обезвредили 50 авиабомб различного веса и калибра немецкого и советского производства военной поры. Общее же число обнаруженных в 2025 году в регионе взрывоопасных предметов - снарядов, мин, гранат и других - превышает 23 тыс. единиц.