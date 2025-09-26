Общий призовой фонд турнира составит 1,5 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 30 стран примут участие в открытом чемпионате СНГ по конным пробегам памяти первого президента Кабардино-Балкарии (КБР) Валерия Кокова. Призовой фонд турнира составит 1,5 млн рублей, сообщили организаторы.

"Планируется, что в соревнованиях примут участие порядка 200 спортивных пар из более чем 30 стран. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 млн рублей. Спонсорами выступают конно-спортивный комплекс "Отрада" и Терский племенной конный завод №169", - отметили в администрации города Баксана.

Открытый чемпионат СНГ памяти первого президента КБР В. М. Кокова" состоится 10-12 октября в конноспортивном комплексе "Красный Гедуко" в Кабардино-Балкарии. Турнир проведут в двух дистанциях: 120 и 160 км.

Валерий Коков - российский политический деятель, первый президент Кабардино-Балкарии, руководил регионом с 1992 по 2005 годы. Умер после продолжительной болезни в 2005 году.