Власти Москвы просят горожан сообщать обо всех фактах течи в батареях

Москвичи могут обратиться с проблемами на специальную горячую линию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы просят горожан информировать обо всех фактах обнаружения течи в батареях центрального отопления, обращаясь на специальную горячую линию. Об этом сообщили ТАСС в столичной мэрии.

"По номеру 8-800-100 -23 -29 москвичи могут оперативно подать заявку на устранение неполадок, сообщить о протечках, а также узнать о начале отопительного сезона, пожаловаться на отсутствие тепла или недостаточный прогрев батарей", - сказал собеседник агентства, сославшись на официальный портал мэра и правительства мегаполиса.

Между тем, как пояснили ТАСС в коммунальных службах столицы, в случае, если в квартире прорвало трубу и бьет поток кипятка, нужно сразу обратиться в диспетчерскую службу либо управляющую компанию для отключения стояка. "Попытки самостоятельно починить батареи и трубы могут привести к ожогам, поэтому подходить к месту течи опасно", - подчеркнул собеседник агентства. Также специалисты настоятельно рекомендуют при подобного рода авариях отключить на время электричество в квартире, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание при попадании воды на электроприборы.