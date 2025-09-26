Они заменят отмененные поезда

СМОЛЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Смоленской области прорабатывают возможность запуска альтернативных маршрутов с использованием компенсационных автобусов, которые заменят отмененные поезда из Белоруссии в Смоленск в связи с ЧП на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В результате ДТП движение поездов на участке Рудня и Голынки приостановлено. В связи с этим отменены утренние поезда №6705/6706 Смоленск - Заольша и №6707/6708 Заольша - Смоленск. Для пассажиров вечерних рейсов на данном участке прорабатываются альтернативные маршруты с использованием компенсационных автобусов", - сообщили в МЖД.