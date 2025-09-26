В Новосибирской области детские лагеря приняли рекордное число детей с ОВЗ

Впервые в регионе была организована профильная смена для детей с фенилкетонурией

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Более 7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отдохнули в лагерях Новосибирской области в 2025 году - в семь раз больше, чем годом ранее. Впервые в регионе была организована профильная смена для детей с фенилкетонурией - редким генетическим заболеванием, при котором организм не может усваивать белок, сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак.

С 1 января 2025 года в России введена обязанность регионов устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в лагерях. В Новосибирской области квота составляет 5% от мощности каждого лагеря, что обеспечивает равный доступ к отдыху для всех категорий детей.

"Впервые мы попробовали организовать профильный заезд для детей с фенилкетонурией. Родители очень долго озвучивали эту проблему, и мы совместными усилиями организовали такую профильную смену", - сказала она. По ее словам, дети с этим заболеванием не могут употреблять белковые продукты, что может быть смертельно опасно. Специально для них в лагере был организован отдельный диетический стол. Дети отдыхали с сопровождающими родителями.

По словам Марущак, в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года в Новосибирской области отдохнули более 123 тыс. детей - почти на тысячу больше, чем в 2024 году. Работали 67 загородных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием. Особое внимание уделялось детям из социально значимых категорий: более 1 тыс. детей с инвалидностью и более 500 детей сотрудников оборонно-промышленных предприятий получили путевки. Также в лагерях региона отдохнули 555 детей из Луганской и Донецкой Народных республик, для которых была организована специальная культурная программа с посещением Большого новосибирского планетария и Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. "Дети были приобщены к нашему региональному гостеприимству", - добавила она.