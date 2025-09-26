В Москве форум школьного туризма объединит более 10 тыс. человек

Гости смогут участвовать в интеллектуальных играх и мастер-классах, исторических реконструкциях, посвященных событиям 1812 года и Великой Отечественной войне

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Масштабный форум школьного туризма "Маршрут построен", который пройдет 27 сентября в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве ко Всемирному дню туризма, соберет почти 10 тыс. столичных школьников, студентов колледжей и педагогов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Форум школьного туризма "Маршрут построен" станет главным событием для юных москвичей, увлеченных путешествиями. В программе мы продумали мероприятия как для опытных туристов, так и для новичков. Для гостей подготовили три трека: спортивный, культурный и природный. Например, участники смогут познакомиться с особенностями короткой пешей дистанции, попробовать свои силы на скалодроме, заняться спортивным ориентированием или освоить управление парусной яхтой", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она уточнила, что гости также смогут участвовать в интеллектуальных играх и мастер-классах, исторических реконструкциях, посвященных событиям 1812 года и Великой Отечественной войне, понаблюдать за птицами. "Интерес к туризму и краеведению среди школьников и студентов колледжей стабильно растет. Сегодня этим направлением в Москве занимаются более 80 тыс. ребят - каждый 20-й столичный ребенок. Только за прошлый учебный год дети во время походов преодолели свыше 400 тыс. километров", - добавила Ракова.

Отмечается, что в зоне семейных активностей участникам предложат сделать памятные снимки в специальных фотозонах, посетить лекторий "Москва: от Арктики до Антарктики" в уникальном арктическом модуле и тематические мастер-классы. Кроме того, до конца недели праздничные мероприятия в честь Дня туризма пройдут в центрах дополнительного образования по всему городу. Например, 26 сентября во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошево" пройдет встреча с педагогами центра, спортивное ориентирование, скалолазание, мастер-класс по туристскому снаряжению. А 27 и 28 сентября Центр детского творчества "Строгино" проведет пешие экскурсии по природно-историческому парку "Москворецкий".