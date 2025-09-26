В ГД внесут законопроект о праве передавать функции частных страховых в ОМС

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что инициатива позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовил законопроект о наделении глав субъектов правом передавать территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) полномочия частных страховых компаний. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По его словам, законопроект был разработан в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку и предусматривает внесение изменений в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

"Документ готовится к внесению в Государственную думу. Одним из нововведений, согласно тексту документа, станет то, что губернатор получит право принимать решение о передаче территориальным фондам ОМС полномочий частных страховых медицинских организаций. Сейчас подобный механизм работает в новых субъектах РФ, предлагается распространить эту практику на все остальные регионы", - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что инициатива позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС, поскольку территориальные фонды будут нести "полную ответственность за организацию и финансирование медицинской помощи, что позволит избежать дублирования функций и повысить управляемость системой". Кроме того, по словам Леонова, будет усилен государственный контроль над качеством предоставления медицинских услуг, который поспособствует своевременному выявлению нарушений и принятию мер по их устранению.

"Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС", - сказал депутат.