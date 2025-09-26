Матвиенко рассчитывает, что закон об объектах культурного наследия вскоре примут

Законопроектом предлагается создать единый ресурс для мониторинга ОКН, в который будут включаться сведения о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ожидает, что в ближайшее время закон об объектах культурного наследия будет принят. Об этом она сообщила, выступая на пленарном заседании Х парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Мы продолжаем работу по совершенствованию законодательства. Ряд законопроектов, подготовленных при участии сенаторов, в настоящее время находятся на рассмотрении в Государственной думе. Среди них проект федерального закона о создании единого портала для мониторинга состояния памятников культуры, которые нуждаются в восстановлении. Рассчитываю, что в ближайшее время этот закон будет принят с учетом его востребованности", - сообщила Матвиенко.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в феврале. Изменения предлагается внести в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

Законопроектом предлагается создать единый ресурс для мониторинга ОКН, в который будут включаться сведения о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, сведения о месте их нахождения и инвестиционном потенциале, охранных обязательствах и ограничениях использования. Также в нем будут содержаться аналитические и статистические материалы о состоянии ОКН в целом и ходе работ по их сохранению.