Можно ли вернуть деньги за товар на другую карту?

На языке закона
Центробанк России указывал, что финансовые организации могут вернуть средства человеку за товар или услугу, даже если тот не предоставил карту, которой их оплатил. В качестве примеров были обозначены случаи: потеря, перевыпуск "пластика" или закрытие банковского счета.
Но весной 2025 года ЦБ РФ выпустил информационное письмо для банков или платежных сервисов, которые предоставляют услуги безналичного приема оплаты в торговых точках или через интернет. Таким организациям советуют возвращать деньги только на ту карту, с которой была сделана оплата. Пока что это только рекомендация, но организации вправе придерживаться их.
Несмотря на законодательные обновления, вы все-таки вправе попросить сделать возврат на другую карту. Процесс происходит таким образом: магазин передает реквизиты клиента в банк, который обслуживает его кассу, а тот уже делает денежный перевод на счет покупателя.
Новый документ ужесточил рекомендации по срокам возврата. По новым правилам процесс идет в два этапа:
- Первый: банк продавца должен отправить средства в банк клиента в срок до одного рабочего дня.
- Второй: в течение еще одного дня банк покупателя обязан зачислить деньги на его карту.
Для понимания — до этих изменений своих денег люди ждали не пару дней, а в среднем неделю.
Пошаговая инструкция
Алгоритм действий простой, вам не нужно особых юридических знаний. Рассказываем, как вернуть деньги на другую карту при возврате товара:
- напишите заявление продавцу с просьбой сделать возврат средств, укажите в нем причину, свои паспортные данные и реквизиты счета;
- получите взамен акт и кассовый чек "возврат прихода";
- ждите несколько дней;
- получите свои средства.
Речь идет о переводе средств за возвращенные товары, оплаченные картой или же через СПБ. В последнем случае у вас могут спросить еще и номер телефона — это идентификатор получателя.
Закон "О защите прав потребителей" гласит, что сделать возврат должны в срок не более чем 10 дней после обращения клиента. Когда процесс затягивается, человек может претендовать на пени. На их расчет влияет текущая ключевая ставка ЦБ РФ. Но платежные системы устанавливают и свои максимальные сроки. Так, для владельцев карт "Мир" это до 15 дней.
Что еще необходимо знать
Есть ряд нюансов, о которых лучше знать заранее, чтобы не оказаться в неловком положении. Перечислим основные из них.
- Клиент, который совершил оплату картой в магазине, получит свою валюту назад только безналом. Потому что по закону взять купюры из кассы можно только тогда, когда человек изначально ими и расплачивался. Обратная ситуация проще. Когда вы платите наличными, вернуть их возможно в любом виде.
- Возвращая покупки, обычно можно рассчитывать только на их стоимость. Оплату доставки вам могут не компенсировать. Однако если товар или услуга некачественные, то компенсировать расходы на доставку обязан продавец.
- Банки не имеют права списывать с покупателей дополнительные комиссии за возврат денег. Убытки в данном случае терпят продавцы — они платят платежной системе за каждую операцию. А требовать такие свои потери с клиентов магазины не могут.
Особых трудностей с возвратом денег на разные карты у россиян возникать не должно. Даже несмотря на письмо Центробанка этого года — ведь оно носит рекомендательный характер.