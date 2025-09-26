Матвиенко призвала продлить Концепцию сохранения памятников деревянного зодчества

Председатель Совета Федерации назвала эту сферу одним из символов русской культуры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Концепцию сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот, срок действия которой заканчивается в 2025 году, необходимо актуализировать и пролонгировать. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании X парламентского форума "Историко-культурное наследие России", проходящем в Великом Новгороде.

"Сегодня в России действует несколько стратегических документов в области государственной историко-культурной политики. В том числе это Концепция сохранения памятников деревянного зодчества, разработанная по итогам рекомендаций нашего шестого форума. Действие Концепции завершается в этом году. Я полагаю, что ее обязательно нужно продлить и актуализировать", - сказала она.

Матвиенко отметила, что деревянное зодчество - "один из символов русской культуры, и все сохранившиеся объекты требуют исключительной заботы и профессионального отношения".