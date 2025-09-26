Консолидированная работа организации и Минобрнауки направлена на развитие многоуровневой системы буддийского образования, поддержку и помощь буддийским организациям России, отметил министр науки и высшего образования

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Создание Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям повлияло на развитие буддизма в России. Об этом говорится в приветственном послании министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова к участникам III Международного форума "Буддийский мир в новом тысячелетии" в Элисте, которое на пленарном заседании зачитал президент фонда Алексей Маслов.

"Важным шагом в развитии буддизма в России стало создание Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, учредителем которого с 2022 года является Минобрнауки России. Наша консолидированная работа направлена на развитие многоуровневой системы буддийского образования, поддержку и помощь буддийским организациям России, содействие научным исследованиям, изучающим буддизм, его историю и философию, влияние на культуру и общество", - процитировал Фалькова президент фонда.

В свою очередь Маслов отметил, что создание Фонда "перезапустило буддийскую жизнь в России". Благодаря этому решению в государственных университетах РФ обучаются и получают светское образование десятки лам. Также развиваются буддийские академии и университеты, всего в России их три. Маслов считает, что со временем их станет больше.

Кроме того, по словам президента фонда, за три года было издано свыше 50 книг - как старых трактатов, так и современных исследований по буддизму. Также в РФ продолжается и работа над созданием большого буддийского храма.

"Здесь (на форуме - прим. ТАСС) мы говорим о солидарном усилии, чтобы буддизм стал частью традиционных ценностей. В России буддизм действительно [является] частью традиционной российской культуры. И Россия в течение столетий интегрирует буддизм в государственную политику и жизнь, поддерживает общины", - добавил Маслов.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

