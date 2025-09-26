Законопроектом предлагается убрать положение о том, что административная ответственность может наступить только в период проведения призыва

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, предусматривающий корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с внесенным ранее проектом о круглогодичном призыве, а именно исключение нормы о назначении штрафов за несообщение в военкомат о переезде только в период призыва. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). По этой статье за несообщение призывником в военкомат о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей. Законопроектом предлагается убрать из статьи положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат о переезде может наступить только в период проведения призыва.

Ранее Госдумой в первом чтении был принят законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение всего календарного года. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.