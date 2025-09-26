Для пассажиров организовали альтернативные маршруты с использованием компенсационных автобусов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вечерние рейсы из Москвы в Заольшу в Белоруссии отменены из-за возгорания железнодорожных вагонов с грузом в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее по этой же причине были отменены утренние рейсы на участке Смоленск - Заольша - Смоленск.

"В связи с инцидентом на участке Рудня - Голынки Московской железной дороги 26 сентября и приостановкой движения на участке на данный момент отменены вечерние пригородные поезда Смоленск - Заольша - Смоленск", - сказали в пресс-службе.

Для пассажиров вечерних рейсов на этом участке организованы альтернативные маршруты с использованием компенсационных автобусов. Так, от станции Смоленск автобус отправится по расписанию поезда №6709/6710 в 17:15 мск, а из Заольши в Смоленск - по расписанию поезда №6711/6712 ориентировочно в 20:05 мск. Автобусы будут делать остановки на всех станциях, расположенных по маршруту.