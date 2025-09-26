В Сибири три региона отстали в подготовке к отопительному сезону

Речь идет о Красноярском крае, Омской и Томской областях

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Красноярский край, Омская и Томская области отстали в подготовке к отопительному сезону. Об этом заявил на совещании по вопросам подготовки регионов Сибири к осенне-зимнему периоду и модернизации коммунальной инфраструктуры полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

"Ремонтные восстановительные работы на объектах находятся на завершающей стадии, готовность региона (округа - прим. ТАСС) составляет в среднем более 95%. Вместе с тем отстают <…> Красноярский край (готовность котельных 82%, теплосетей 68%), Омская область (готовность водопроводных сетей 86%), Томская область (готовность жилищного фонда к отопительному сезону на уровне 85%)", - сказал Серышев.

По его словам, теплоснабжающие организации должны получить паспорта готовности до 25 октября, муниципалитеты - до 15 ноября. "Особое внимание прошу уделить городам и районам, которые в 2024 году были признаны неготовыми к отопительному сезону. В этот круг входили у нас и четыре крупных города: Новосибирск, Иркутск, Новокузнецк и Омск", - добавил полпред.

Он отметил, что, несмотря на сравнительно теплый сентябрь, отопительный сезон, на подготовку к которому было направлено 39 млрд рублей, уже начат во всех субъектах округа. "Качественная работа всех систем зависит во многом от добросовестного исполнения обязанностей управляющими компаниями. Их работу надо держать на постоянном контроле, быстро, оперативно реагировать на жалобы", - подчеркнул Серышев.