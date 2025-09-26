В роддоме оборудованы одно-, двух- и трехместные палаты с индивидуальными санузлами с душевыми

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту завершили в Химкинском родильном доме. Он начнет принимать пациенток с 1 октября, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В здании Химкинского родильного дома завершился капитальный ремонт. 1 октября современный акушерский стационар на 102 койки с передовым оборудованием и высококлассным медицинским составом откроет свои двери. Будут работать отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в роддоме оборудованы одно-, двух- и трехместные палаты с индивидуальными санузлами с душевыми.

Подчеркивается, что для молодых мам в обновленном роддоме будут доступны партнерские роды - присутствие в палате близкого человека. Кроме того, роженицы смогут получить помощь для подготовки к грудному вскармливанию, а также помощь по уходу за малышом. Также в стенах родительного дома будет работать отделение ЗАГСа.