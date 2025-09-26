Всего в мероприятии участвуют 500 человек, сообщил директор форума Ахмед Абдурахманов

ИЗБЕРБАШ, 26 сентября. /ТАСС/. Действующие участники специальной военной операции (СВО) впервые принимают участие в молодежном образовательном форуме "Каспий-2025" в Дагестане. Всего в этом году в форуме участвуют 500 человек из 60 субъектов РФ, а также из восьми стран ближнего зарубежья, сообщил в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше директор форума Ахмед Абдурахманов.

"В этом году форум "Каспий" собрал более 60 субъектов Российской Федерации, а также восемь стран ближнего зарубежья. Всего в этом году порядка 500 участников, и это первый год, когда принимают участие действующие участники специальной военной операции. У нас также в этом году особой частью стали ребята, молодые семьи, которые изъявили желание также попробовать себя и принять участие в грантовой истории в рамках форума. Также порядка 65 ключевых спикеров форум "Каспий" привлек в этом году, оставил хороший продукт на следующий год", - сказал Абдурахманов.

Как рассказал спикер, среди стран-участниц Республика Абхазия, Таджикистан, Белоруссия, Йемен, Грузия и Черногория. В грантовом конкурсе заявлено около 68 проектов разной направленности, добавил Абдурахманов.

"Более 68 участников грантового конкурса в этом году было. Основной упор проектов - это патриотическое воспитание, добровольчество и развитие туризма, также были проекты по сохранению традиционных ценностей", - пояснил Абдурахманов.

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.