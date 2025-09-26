Самые активные получат возможность приехать на форум в качестве руководителей делегаций от своих субъектов

ИЗБЕРБАШ, 26 сентября. /ТАСС/. Амбассадоры молодежного образовательного форума "Каспий" появятся во всех регионах России. Самые активные получат возможность приехать на форум в качестве руководителей делегаций от своих субъектов в следующем году, сообщил в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше директор форума Ахмед Абдурахманов.

"До следующего старта форумной кампании у нас будут работать ребята из разных уголков Российской Федерации, которые принимают сейчас на данный момент участие в форуме. Они увезут с собой ключевой продукт и будут продолжать работу по развитию форума "Каспий" у себя в субъектах", - сказал Абдурахманов.

По словам спикера, на форуме было разработано 35 ключевых продуктов, посвященных патриотическому воспитанию, цифровым технологиям и добровольчеству, которые на территориях будут продвигать амбассадоры. Самые активные лидеры в регионах смогут получить возможность приехать на форум в будущем году, а также возглавить делегации своих субъектов, добавил Абдурахманов.

"Те амбассадоры, которые активно себя проявят, пройдут на форум "Каспий" в следующем году, <…> они также могут стать руководителями делегаций своих субъектов. Это хорошая история для мотивации участников из других регионов. В Дагестане большая половина молодежи знает про форум "Каспий" и стремится сюда попасть, но за пределами Республики Дагестан большая часть думает, что это сложно. Мы хотим показать им наглядно, что есть возможности, и как раз-таки эти амбассадоры будут раскрывать смысл форума", - отметил Абдурахманов.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.