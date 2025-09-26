Стабильно высокие показатели тепличных комплексов области подтверждают эффективность инвестиций в современные агротехнологии

ЛИПЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. тонн овощей закрытого грунта собрано в тепличных комплексах Липецкой области с начала текущего года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В тепличных комплексах Липецкой области с начала года собрано 95 тыс. тонн овощей закрытого грунта. Больше всего томатов - 49,6 тыс. тонн. Также получено 43,9 тыс. тонн огурцов и 1,5 тыс. тонн салатов", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, в регионе работают тепличные комплексы четвертого и пятого поколений, которые позволяют собирать с одного квадратного метра вдвое больше овощей, чем в обычных теплицах.

Стабильно высокие показатели тепличных комплексов области подтверждают эффективность инвестиций в современные агротехнологии, отметил губернатор.

"Использование инноваций позволяет не только увеличивать урожайность, но и обеспечивать население свежими овощами круглый год. Это важный вклад в продовольственную безопасность региона и страны", - пояснил Артамонов.