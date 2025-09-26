МО РФ предложило установить срок выплат мобилизованным при увольнении

Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы таких граждан осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минобороны России предлагает установить срок выплат мобилизованным на военную службу гражданам в случае увольнения до сдачи дел и должности. Об этом говорится в проекте приказа министра обороны, с которым ознакомился ТАСС.

"Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности (сдачи дел и должности)", - говорится в документе.