В Омске второй день подряд зафиксировали выбросы фенола

Зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации в 1,3 раза

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола второй день подряд зарегистрировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"25 сентября на региональном автоматизированном посту в Советском административном округе города Омска (ул. 4-я Поселковая, д. 34в) зафиксировано превышение ПДК фенола в 1,3 раза", - говорится в сообщении.

24 сентября на этом же посту также была зарегистрирована такая же концентрация этого вещества, а на посту на ул. 10 лет Октября - превышение нормы содержания оксида азота в 1,33 раза.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы, в городе по несколько дней подряд фиксируются превышения ПДК различных загрязняющих веществ. Так, 23 сентября было зарегистрировано 2,25 ПДК ядовитого хлорида водорода.

24 сентября следственные органы Омской области после массовых жалоб жителей Омска на регулярное загрязнение атмосферы и отсутствие реакции компетентных органов сообщили об организации проверки соблюдения природоохранного законодательства.