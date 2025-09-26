В городе расположены жемчужины русского средневекового зодчества, признанные всемирным наследием человечества, сообщила председатель Совфеда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Великий Новгород является местом рождения российской государственности и тысячелетней цивилизации. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании Х парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Господин Великий Новгород - это не только один из старейших городов России, но и место рождения российской государственности, тысячелетней российской цивилизации. Здесь расположены жемчужины русского средневекового зодчества, признанные всемирным наследием человечества", - сообщила Матвиенко.

На протяжении веков самобытная культура России выступает фундаментом национальной идентичности, а ее "зримым, осязаемым воплощением" являются памятники истории и архитектуры, отметила Матвиенко. Именно история и культура воспитывают в россиянах подлинное чувство Родины, также сообщила она.